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Aksaray'da birbirlerini vazoyla yaralayan çift hastaneye kaldırıldı

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Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56) arasında çıkan tartışmada birbirlerine vazoyla saldıran çift yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Aksaray'da birbirlerini vazoyla yaralayan çift, hastaneye kaldırıldı.

Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56) arasında tartışma çıktı.

Birbirlerine vazoyla saldıran çift, yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Aksaray Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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