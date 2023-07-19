Aksaray'da Bir Okuldan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da bir okuldan hırsızlık yapan Rıdvan Sert (34), güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

AKSARAY'da bir okuldan hırsızlık yapan Rıdvan Sert (34), güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Haziran'da Bahçeli Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. 4 televizyon, 1 kaynak makinesi, 1 matkap çalınması sonrası okul yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan kaydı bulunan Rıdvan Sert olduğunu tespit etti. Polis, Kurtuluş Mahallesi'nde dün Rıdvan Sert'i yakalayarak, gözaltına aldı. Sert, emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri satıp parasını harcadığını itiraf etti. Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.