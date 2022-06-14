Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da bir kadın, tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı.
Aksaray'da bir kadın, tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ceylan B. (31) ile eski eşi Cihan K. (39) arasında "çocukları görme" konusunda tartışma yaşandı.
Evin bahçesindeki tartışmada Ceylan B, içeriden getirdiği bıçakla Cihan K'yi yaraladı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cihan K, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ceylan B. polis tarafından gözaltına alındı.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel