Aksaray'da bir çocuk bıçaklı kavgada yaralandı
Güncel Haberler
Aksaray'da çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak yaralandı.
Aksaray'da çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak yaralandı.
Hürriyet Mahallesi 4691. Sokak'ta V.T.T. (13) ile E.Y. (15) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y, V.T.T'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanın V.T.T, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel