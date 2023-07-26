Aksaray'da Bir Apartmanın Otoparkından Bisiklet Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aksaray'da bir apartmanın otoparkından bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray'da bir apartmanın otoparkından bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın otoparkından bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Bölgede ve apartmanda bulunan güvenlik kamerasını izleyerek hırsızın izini süren polis, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın Z.Ş. (25) olduğunu ve Hasas Mahallesine oturduğu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY