Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda gözaltına alınan annenin ise ifadesinin ardından serbest kaldığı bildirildi.
Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Bıçaklı kavgada M.Y'nin (16) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden anne A.Y. (40) ifadesinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. (14) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde dün, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel