Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Aksaray'da bir tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 14 yaşındaki K.E. kolundan ve bacağından yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralının sağlık durumu iyi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Atatürk Bulvarı üzerinde K.E. (14), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında K.E, kolundan ve bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
