Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Aksaray'da bir sokakta çıkan kavgada 16 yaşındaki M.E.K., tartıştığı 24 yaşındaki Ömer Ibar'ı sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası Ömer Ibar hastaneye kaldırıldı, M.E.K.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

AKSARAY'da sokakta çıkan kavgada M.E.K. (16), tartıştığı Ömer Ibar'ı (24) sırtından bıçakladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Efe K. ile Ömer Ibar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.K., Ömer Ibar'ı sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Ömer Ibar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan M.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
