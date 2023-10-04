Aksaray'da Bekçiler Tarafından Demir Hırsızları Yakalandı
Aksaray'da devriye görevi yapan bekçiler, bir inşaattan demir çalan 1'i kadın 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Yakalanan kişilerin daha önce de 2 inşaattan hırsızlık yaptığı belirlendi.
AKSARAY'da bir inşaattan demir çalan 1'i kadın 3 kişi devriye görevi yapan bekçiler tarafından yakalandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Bir inşaattaki demirleri araçlarına yükleyen Oğuzhan B. (26), eşi Serpil B .(25) ile arkadaşları Muhammed E. (40), devriye görevi yapan bekçiler tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin daha öncede 2 inşaattan hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel