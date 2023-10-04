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Aksaray'da Bekçiler Tarafından Demir Hırsızları Yakalandı

Aksaray'da devriye görevi yapan bekçiler, bir inşaattan demir çalan 1'i kadın 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Yakalanan kişilerin daha önce de 2 inşaattan hırsızlık yaptığı belirlendi.