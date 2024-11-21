Aksaray'da Başından Silahla Vurulmuş Kadın Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 çocuk annesi N.A., başından silahla vurulmuş halde bulundu, olay sonrası hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kameralarından eşini arıyor.
Aksaray'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi N.A'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından N.A'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son girdiği görülen N.A'nın eşini bulmak için çalışma başlattı.