Aksaray'da Baraja Düşen Kişi Boğuldu

Aksaray'da Mamasın Barajı'na düşen Yılmaz Tan boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen eşi ve annesi gözyaşı döktü.

AKSARAY'da, ayağı kayıp, Mamasın Barajı'na düşen Yılmaz Tan (28), boğuldu. Olay yerine gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze (25) ile annesi Aynur Tan, uzun süre ağladı.

Olay, dün 18.00 sıralarında, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Barajın etrafında arkadaşı Metin Tekin ile gezintiye çıkan Yılmaz Tan, dengesini kaybedip suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpınıp, sonra kaybolan Tan'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı. Olayı duyup baraja gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze Tan (25) ile annesi Aynur Tan, gözyaşı döktü. Tan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.