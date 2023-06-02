Aksaray'da Baraj Gölüne Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da dengesini kaybederek baraj gölüne düşen bir kişi boğuldu. Yılmaz Tan (28) ile arkadaşları Mamasın Barajı'na gezmeye gitti. Baraj gölünün kıyısında bulunan Tan, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların barajdan çıkarttığı Tan'ın cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'da dengesini kaybederek baraj gölüne düşen bir kişi boğuldu.

Yılmaz Tan (28) ile arkadaşları Gökçe köyündeki Mamasın Barajı'na gezmeye gitti.

Baraj gölünün kıyısında bulunan Tan, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra Tan'ı suda çırpınırken gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların barajdan çıkarttığı Tan'ın cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları Tan'ın, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağının kayıp düştüğünü düşündüklerini söyledi.

Tan'ı kurtarmak için hiçbir şey yapamadıklarını anlatan Tekin, "Yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi koştuk ama yetişemedik. Kenara doğru gelmeye çalıştı ama yüzme bilmediğimiz için müdahale edemedik." dedi.