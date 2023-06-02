Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aksaray'da Baraj Gölüne Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Baraj Gölüne Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Aksaray'da dengesini kaybederek baraj gölüne düşen bir kişi boğuldu. Yılmaz Tan (28) ile arkadaşları Mamasın Barajı'na gezmeye gitti. Baraj gölünün kıyısında bulunan Tan, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların barajdan çıkarttığı Tan'ın cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'da dengesini kaybederek baraj gölüne düşen bir kişi boğuldu.

Yılmaz Tan (28) ile arkadaşları Gökçe köyündeki Mamasın Barajı'na gezmeye gitti.

Baraj gölünün kıyısında bulunan Tan, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra Tan'ı suda çırpınırken gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların barajdan çıkarttığı Tan'ın cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları Tan'ın, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağının kayıp düştüğünü düşündüklerini söyledi.

Tan'ı kurtarmak için hiçbir şey yapamadıklarını anlatan Tekin, "Yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi koştuk ama yetişemedik. Kenara doğru gelmeye çalıştı ama yüzme bilmediğimiz için müdahale edemedik." dedi.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

112 Acil Çağrı Jandarma Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title