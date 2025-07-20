Aksaray'da Balkonlardan Düşme Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Aksaray'da Balkonlardan Düşme Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Aksaray'da, annesi kahvaltı hazırlarken balkonda oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Haydar Carruğ, demir korkuluklardan düşerek yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AKSARAY'da 1'inci kattaki evlerinde annesi kahvaltı hazırlarken balkondan düşen Suriye uyruklu Haydar Carruğ (2), yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Haydar Carruğ, annesi kahvaltı hazırladığı sırada balkonda oynamaya başladı. Balkonun demir korkuluklarına tırmanan Haydar, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Haydar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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