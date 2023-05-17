Aksaray'da balkondan düşen kişi öldü
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Aksaray'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray'da 5. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Osman Bozdemir (66), Fatih Mahallesi'ndeki evinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Bozdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel