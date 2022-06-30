Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da evinin balkonundan sarkarak meyve toplayan kadın düşerek yaralandı.
Aksaray'da evinin balkonundan sarkarak meyve toplayan kadın düşerek yaralandı.
Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Leyla Akyıldız (43), birinci kattaki evinin balkonundan kayısı toplamak için sarktı.
Dengesini kaybederek beton zemine düşen Akyıldız, yaralandı.
Akyıldız'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel