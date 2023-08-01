Aksaray'da ATV Sürücülerine Drift Yapanlara Cezai İşlem
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Aksaray'da 6 ATV sürücüsü, trafikte drift yaparak diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit ederek para cezası uyguladı.
Aksaray'da ATV tipi arazi aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye idari para cezası kesildi.
Taşpazar Mahallesi 861. Sokak'ta 6 ATV sürücüsünün trafikte drift yaparak diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülerin kimliğini çevre işletmelerin güvenlik kameralarından tespit etti.
Sürücülere, para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel