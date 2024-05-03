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Aksaray'da Atık Yağ Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.

Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Aksaray Çevre Yaşam Güncel Haberler

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