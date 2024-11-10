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Aksaray'da Atatürk'ü Anma Programı: 450 Öğrenci Koreografiyle İmzasını Canlandırdı

Aksaray'da Atatürk'ü Anma Programı: 450 Öğrenci Koreografiyle İmzasını Canlandırdı
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Aksaray'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, 450 lise öğrencisi bedenleriyle Atatürk'ün imzasını, doğum ve ölüm tarihini koreografik bir gösteriyle canlandırdı.

AKSARAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün imzası ile doğum ve ölüm tarihinin koreografisini yaptı.

Necmiye- Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86'ncı ölüm yıl dönümünü özel koreografiyle andı. 450 öğrencinin bedenleriyle oluşturduğu koreografide Atatürk'ün imzası, doğum ve ölüm tarihi yer aldı. O anlar havadan görüntülenip kliple sosyal medyada paylaşıldı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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