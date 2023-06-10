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Aksaray'da asansör halatının kopması sonucu düşen bir kişi yaralandı

Aksaray'da asansör halatının kopması sonucu düşen bir kişi yaralandı

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Aksaray'da asansör halatının kopması sonucu düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da asansör halatının kopması sonucu düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çimeliyeni köyünde yaşayan Safiye Şahin (54), iki katlı müstakil evinin üst katına çıkmak için bina dışında bulunan asansöre bindi.

Asansör halatının kopması sonucu Safiye Şahin, boşluğa düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şahin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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