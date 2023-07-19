Aksaray'da aranan hapis cezası hükümlüsü 5 kişi tutuklandı

Aksaray'da aranan hapis cezası hükümlsü 5 kişi, yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hapis cezası hükümlsü 5 şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan asayiş ekipleri 5 şahsında saklandığı ikameti tespit etti. Ardından operasyon içi düğmeye basan polis eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 5 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. "Silahla Tehdit-Kadına Karşı Yaralama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan O.Ç. (43), "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan B.T. (23), "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.D. (44), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.R.D. (35) ve "Silahla Tehdit - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY