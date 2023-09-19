Aksaray'da Aranan 8 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan suçlardan dolayı tutuklandı.

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan 8 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere farklı günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda "Kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.N.O. (46), "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.D. (20), "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ü. (30), 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.E. (50), "Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.K. (64), "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.O. (31), "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.D. (26) ve "Basit cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - AKSARAY