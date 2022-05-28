Aksaray'da aranan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 21 kişi yakalandı - Haberler

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Aksaray'da aranan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 21 kişi yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da aranan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 21 kişi yakalandı

Aksaray'da aralarında 6 firarinin de olduğu 21 kişi yakalandı.

Aksaray'da aralarında 6 firarinin de olduğu 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 17 yıl ile 2 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6'sı firari hükümlü ile 15 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Aksaray Asayiş Güncel Haberler

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