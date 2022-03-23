Aksaray'da aranan 10 hükümlünün de aralarında olduğu 22 kişi yakalandı - Haberler

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Aksaray'da aranan 10 hükümlünün de aralarında olduğu 22 kişi yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da aranan 10 hükümlünün de aralarında olduğu 22 kişi yakalandı

Aksaray'da 10'u firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 10'u firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 7 yıl 10 ay ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü ile aranan 12 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile çık sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine götürüldü, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haberler

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