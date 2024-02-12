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Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı

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Aksaray'da, çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, zanlı tutuklandı.

Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 9 yıl ile 3 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3'ü firari hükümlü ile 1 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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