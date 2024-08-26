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Aksaray'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

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Aksaray'ın Laleli Mahallesi'nde bir sürücü, aracında seyir halindeyken bir motosikletten silahlı saldırıya uğradı ve kolundan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.

Laleli Mahallesi'nde 16 FBD 32 plakalı otomobiliyle ilerleyen Murat A'ya (21) bir motosikletten silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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