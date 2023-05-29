Kanala düşen araçta boğularak can verdi

Aksaray'da araç kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç taşkın koruma kanalına düştü. Kazada sürücü ağır yaralı kurtulurken yanındaki arkadaşı boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5772 Sokak'tan geçen Taşkın Koruma Kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Enes A. idaresindeki 42 GD 586 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suyla dolu taşkın koruma kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve İl Acil Afet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak kurtarırken, araç içinden çıkamayan sürücünün arkadaşı Nevzat G. boğularak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, boğularak ölen arkadaşının cansız bedeni olay yerindeki AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süren çalışma sonucu kanaldan çıkarıldı. Ölen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.