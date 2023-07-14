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Aksaray'da Anız Yangını Ormanlık Alana Zarar Verdi

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Aksaray'ın Nurgöz köyünde kimliği belirlenemeyen kişilerce çıkarılan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Aksaray'da çıkan anız yangını ormanlık alana zarar verdi.

Merkeze bağlı Nurgöz köyünde kimliği belirlenemeyen kişilerce anız yangını çıkarıldı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alan sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Aksaray Güncel Haberler

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