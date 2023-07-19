Aksaray'da Anız Yakana Ceza Kesildi

Aksaray'da kendi tarlasında anız yakan çiftçiye jandarma ekipleri tarafından idari işlem uygulandı ve ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı, çiftçilere eğitim vererek bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Aksaray'da kendi tarlasında anız yakan çiftçiye jandarma ekipleri tarafından idari işlem uygulandı ve ceza kesildi.

Aksaray'da jandarma ekipleri, tarımsal hasadın başlamasıyla birlikte anız yangınlarına yönelik geniş çaplı çalışmalar yapıyor. İlçe, belde ve köylerde çiftçilere eğitim vererek bilgilendiren jandarma ekipleri, bir tarlada anız yakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkeze bağlı İsmailağatolu köyünden gelen ihbara intikal eden jandarma ekipleri, bir şahsı anız yakarken yakaladı. Kendi tarlasındaki anızları yaktığı tespit edilen H.A.D. isimli çiftçiye "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli ve idari işlem yapılarak ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çiftçilerimizin güvenli bir hasat dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY