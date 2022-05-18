Aksaray'da anaokulu duvarları atık materyallerle süslendi - Haberler

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Aksaray'da anaokulu duvarları atık materyallerle süslendi

AA - Hacı Özkan - Güncel
Aksaray'da anaokulu duvarları atık materyallerle süslendi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde anaokulunun duvarları geri dönüşebilen malzemelerle süslendi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde anaokulunun duvarları geri dönüşebilen malzemelerle süslendi.

Latife Hanım Anaokulu öğrencileriyle velileri atık materyallerle okul duvarlarını süslemek için 120 kalıp oluşturularak boyandı.

Okul Müdürü Mehmet Bağdat, AA muhabirine, okulun duvarlarını süslemek, güzel göstermek için veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Atık materyallerle 120 kalıp yapıldığını aktaran Bağdat, "Öğrencilerimizin yapmış oldukları şekillerle okul duvarlarımızı renklendiriyor, onlarla okul girişimize ve bahçemize çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Veliler de bu tür etkinliklerden son derece memnun olduklarını kaydetti.

AA / Hacı Özkan - Güncel

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