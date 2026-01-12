Haberler

Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

??????? Aksaray'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 68 AAH 250 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Ömer İ. yönetimindeki 68 AAD 532 plakalı ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Ömer İ, sağlık çalışanları Pınar D. ve Esma H. ile araç sürücüsü Metin A, araçta bulunan Dede A, Sibel K, Zeynep A. ve Gülseren A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
18 yaş altı kızlara skandal tuzak! 'Ücretsiz eğlence' diye başlayıp fuhşa gidiyor

18 yaş altı kızlara rezil tuzak! "Ücretsiz eğlence" diye başlayıp...