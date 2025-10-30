Haberler

Aksaray'da Alkollü Sürücü ve Yakınları Polis Ekibine Saldırdı

Güncelleme:
Aksaray'da kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan çarpan alkollü sürücü S.S. ve yakınları, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklamaların yapıldığını ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti.

(AKSARAY) - Aksaray'da kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpıp, kaza yerine gelen polis ekiplerine saldıran alkollü sürücü ve yakınları tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 kişinin tutuklandığını "Gereği yapıldı, polisimize saldıran zorbalar" başlığı ile duyurdu.

Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gereği yapıldı, polisimize saldıran zorbalar...

Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez! Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır! Her üç şahıs hakkında !Görevli Memura Mukavemetten! ayrıca sürücü SS.'ye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır.

29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray ili Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S.'nin alkollü olduğu tespit edilmiştir. Sürücü ile yanında bulunan S.S ve R.S. adlı şahıslar görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş, polislerimize saldırı girişiminde bulunmuş ve mukavemet göstermiştir. Gereği de yapılmıştır!

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek bir trafik kültürü oluşturmaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
