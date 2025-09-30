Haberler

Aksaray'da Alkollü Sürücü Takla Attı: Bir Ölüm, Bir Yaralı

Aksaray'da Alkollü Sürücü Takla Attı: Bir Ölüm, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Erhan Evgin (35) öldü, ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğu saptanan sürücü İsmail Duru (45) ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İsmail Duru yönetimindeki 68 HK 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Duru yaralandı, yanında bulunan Erhan Evgin öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı. Duru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evgin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti

3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.