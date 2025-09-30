Aksaray'da Alkollü Sürücü Takla Attı: Bir Ölüm, Bir Yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Erhan Evgin (35) öldü, ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğu saptanan sürücü İsmail Duru (45) ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İsmail Duru yönetimindeki 68 HK 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Duru yaralandı, yanında bulunan Erhan Evgin öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı. Duru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evgin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.