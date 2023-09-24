Aksaray'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Alkollü öğretmenin kullandığı araç ters şeride girip tıra çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan emekli öğretmen E-90 Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücüde yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-90 Karayolundan şehir merkezi istikametine seyreden emekli öğretmen T.C. yönetimindeki 68 BA 439 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ankara istikametine seyreden A.İ. idaresindeki 45 ZG 603 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kazayı önlemek için kaldırıma manevra yaparken, otomobil sürücüsü ve tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tır sürücüsü tedaviyi reddederek hastaneye gitmezken otomobil sürücüsü 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan alkollü emekli öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yapılan alkol kontrolünde 2.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emekli öğretmenin aracının ön camında bulunan "Aksaray Valiliği Salgın Denetim Ekibi" kartı ve "Polis Akademisi" flama bayrağı dikkat çekti.

Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.