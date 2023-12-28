Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundan kablo çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheliyi saklandığı ikamette yakaladı ve adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.
Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ü.A. (37), olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, şüpheliyi Tacin Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.