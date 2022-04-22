Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde Taşkapı Ortaokulu'nda iftar programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Taşkapı Ortaokulu Müdürü Süleyman Uz, bu yıl başlattıkları iftar programını geleneksel hale dönüştürerek her yıl tekrarlamak istediklerini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik yemek hazırladık. Yemeklerin hazırlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta öğretmen arkadaşlarımız ve veliler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Burası hepimizin yuvası." diye konuştu.