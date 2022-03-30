Aksaray'da ağılın çatısı çöktü, 10 koyun telef oldu - Haberler

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Aksaray'da ağılın çatısı çöktü, 10 koyun telef oldu

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da ağılın çatısı çöktü, 10 koyun telef oldu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ağılın çatısının çökmesi sonucu 10 koyun telef oldu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ağılın çatısının çökmesi sonucu 10 koyun telef oldu.

Gülpınar beldesinde hayvancılıkla uğraşan Bayram As'ın evinin yanında bulunan ağılın çatısının bir bölümü çöktü.

Ağıldaki 25 küçükbaş hayvandan 10'u çöken çatının altında kalarak telef oldu.

Gülağaç Kaymakamı İbrahim Cem Deveci de hayvanların sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Gülpınar, Aksaray, Bayram, Güncel, Haberler

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