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Aksaray'da Ağıldan Koyun Çalan Şahıs Kamerada

Aksaray'da Ağıldan Koyun Çalan Şahıs Kamerada
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Aksaray'da bir kişi, Aşır Tunç'a ait ağıla girerek 1 koyunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AKSARAY'da kimliği belirsiz kişi, Aşır Tunç'a (45) ait ağıla girip, 1 koyunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Aşır Tunç, sabah ağıla geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu fark edip güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde, 2 kişinin ağıla girip 40 koyundan 1'ini çalıp götürdüğünü fark etti. Tunç'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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