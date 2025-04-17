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Aksaray'da Ağaç Budama Kursu Başlatıldı

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Eskil Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ağaç budama kursu düzenleyerek vatandaşlara teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

Aksaray'ın Eskil Halk Eğitimi Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ağaç budama kursu başlattı.

Kurs kapsamında, ilçe genelindeki vatandaşlara ağaç budamasının önemi ve doğru teknikleri hakkında hem teorik bilgiler veriliyor hem de ilçeye bağlı meyve ağacı bahçelerinde uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Eskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Uz, amaçlarının, ilçedeki meyve yetiştiriciliğini daha bilinçli ve verimli hale getirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik faydalı bir kurs daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uz, "Kursumuzda, uzman eğitmenlerimiz aracılığıyla katılımcılarımıza ağaç budamasının teorik esaslarını detaylı bir şekilde anlatırken, saha uygulamalarıyla da öğrendiklerini pekiştirme imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın doğru budama tekniklerini öğrenerek hem kendi bahçelerindeki verimliliği artırmalarına hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamalarına inanıyoruz. Kursumuza gösterilen ilgiden memnunuz ve bu tür eğitim faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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