Aksaray'da 9 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da 9 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçlarda yaptığı denetimlerde 9 ton 169 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi. Araç sürücüleri ve kargo şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da bir kargo şirketinin araçlarında bulunan 9 ton 169 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolu uygulama noktasında kargo şirketine ait 4 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 9 ton 169 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüleri ve kargo şirketi hakkında soruşma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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