Aksaray'da 9 Milyon 830 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da yapılan operasyonda bir tırda gümrük kaçağı 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da bir tırda 9 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma çerçevesinde, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 9 milyon 830 bin makaron ele geçirildi, sürücü S.Ö. (38) gözaltına alındı.