Aksaray'da 9 milyon 660 bin makaron ele geçirildi
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Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 9 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü M.B. (48) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel