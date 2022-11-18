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Aksaray'da 9 milyon 660 bin makaron ele geçirildi

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Aksaray'da 9 milyon 660 bin makaron ele geçirildi

Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü M.B. (48) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

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