Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 şüpheli yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 şüpheli yakalandı

Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı, sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alındı.

Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı, sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cankıllı köyünde Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakaladı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde hayvanları başka bir ilde sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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