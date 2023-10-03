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Aksaray'da 6 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Aksaray-Adana kara yolunda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 milyon makaron bulundu ve sürücü gözaltına alındı.