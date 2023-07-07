Aksaray'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 6 aylık çalışmada 581 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin tesis edilmesi, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması, toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Aksaray'da 6 ayda 581 şüpheli tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 6 aylık çalışmada 581 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin tesis edilmesi, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması, toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 6 ayda 123 bin 66 şüpheliye işlem yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama, yol kontrolü, operasyonlar ve şok baskınlar yapan Aksaray emniyeti suçluya geçit vermiyor. Haklarında yasal işlem yapılan 123 bin 66 şüpheli adli makamlara sevk edilirken 581'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 01 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik çalışmalarında ise 74 bin 992 araç ve sürücüsü kontrolden geçirilirken, kusuru görülen 16 bin 325 araç ve sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanmış, 395 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 220 sürücünün ehliyetine ise geçici olarak el konuldu.