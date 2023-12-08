Aksaray'da 56 Ruhsatsız Tüfek ve 17 Tabanca Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde 56 ruhsatsız tüfek ve 17 tabanca bulundu. Şüpheli tutuklandı.

AKSARAY'da, jandarmanın operasyon düzenlediği evde 56 ruhsatsız tüfek ve 17 tabanca ele geçirildi. Şüpheli R.B., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü Sultanhanı ilçesi ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği silahları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, şüpheli R.B.'yi takibe aldı. Evine yapılan baskında banyoda 56 ruhsatsız tüfek, 17 tabanca, 6 bin 334 tabanca fişeği, 16 av tüfeği şarjörü, 61 tabanca şarjörü, 10 av tüfeği dipçiği, 38 av tüfeği el kundağı ile 8 av tüfeği kabzası ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.