Aksaray'da 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi
Aksaray'da yapılan yol kontrolünde 500 bin makaron gümrük kaçağı olarak ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonun sürücüsü M.S. gözaltına alındı.
Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.
Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.