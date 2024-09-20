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Aksaray'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Aksaray'da bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Sürücü H.Ş. gözaltına alındı.

Aksaray'da bir tırda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda H.Ş. (43) idaresindeki tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 5 milyon makaron ele geçirildi.

Sürücü H.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Makaron aksaray 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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