Aksaray'da 4 Milyon 500 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Aksaray'da yapılan operasyonda bir kamyon içerisinde 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.
Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmada, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel