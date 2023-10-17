Aksaray'da yapılan operasyonda bir kamyon içerisinde 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da 4 Milyon 500 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmada, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.O. gözaltına alındı.