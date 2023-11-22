Aksaray'da 350 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 350 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi sınırlarında yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilen sürücü ve yolcunun şüpheli hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile araçta yapılan aramada 350 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli de gözaltına alınırken, yapılan araştırma ve sorgulamalarında şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, imal ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - AKSARAY