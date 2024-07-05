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Aksaray'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğü tarafından 300 kınalı keklik doğaya salındı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kekliklerin zararlı haşerelerle mücadelede faydalı olduğunu belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan keklik üretim merkezinden Aksaray'a kınalı keklik getirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile beraberindeki DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu söyledi.

Kekliklerin ayrıca ormanların güvenlik görevlisi gibi olduğunu belirten Kumbuzoğlu, keklik salımı çalışmasıyla, ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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